BIST 7.896
DOLAR 30,00
EURO 32,98
ALTIN 1.954,52
HABER /  EKONOMİ

ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı

ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

Abone ol

ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD'de enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,1 olmuştu.

Aralık ayında barınma fiyatlarında artış devam etti. Barınma endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi.

Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 2 azaldı.

Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyon aylık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Komşusunu pompalı tüfekle öldüren şahsa ait akıl sağlığı raporu çıktı
Komşusunu pompalı tüfekle öldüren şahsa ait akıl sağlığı raporu çıktı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
140 bin ton ham petrol taşıyan Tüpraş gemisiyle irtibat kesildi
140 bin ton ham petrol taşıyan Tüpraş gemisiyle irtibat kesildi
Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı iddia edilen gruba operasyon!
Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı iddia edilen gruba operasyon!
Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya, İsrail'in yanındadır!
Almanya Cumhurbaşkanı: Almanya, İsrail'in yanındadır!
Nilüfer’de kaçak yapıya taviz yok
Nilüfer’de kaçak yapıya taviz yok
Külliye'de sürpriz zirve sona erdi Erdoğan ve Bahçeli görüştü! Belediye Başkan adayları ve emeklilere zam...
Külliye'de sürpriz zirve sona erdi Erdoğan ve Bahçeli görüştü! Belediye Başkan adayları ve emeklilere zam...
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarına başladı
Hayrabolu'da kardan sonra ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Hayrabolu'da kardan sonra ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Ankara'da öğrencilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu
Ankara'da öğrencilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu
Millî İstihbarat Akademisi faaliyetlerine başladı
Millî İstihbarat Akademisi faaliyetlerine başladı
Şeker Fabrikasında sıra kavgasına girdi, kurusıkı tabancayla havaya ateş etti
Şeker Fabrikasında sıra kavgasına girdi, kurusıkı tabancayla havaya ateş etti