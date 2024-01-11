Külliye'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.
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