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Ankara'da öğrencilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Ankara'da öğrencilerin kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Ankara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada şişeler ve sandalyeler havada uçuşurken, güvenlik güçleri müdahale etti.

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Olay, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde meydana geldi. Karşıt görüşte olduğu iddia edilen iki öğrenci grubu, fakültenin kantininde karşı karşıya geldi. Sloganlar atan her iki grup birbirlerine masa, sandalye ve şişe fırlatmaya başladı. Özel güvenlik görevlileri kavgayı ayırmakta yetersiz kalınca fakülteye çevik kuvvet polisleri geldi. Polis, kavgaya karışan grupları biber gazıyla dağıttı.

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