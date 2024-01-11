Millî İstihbarat Akademisi faaliyetlerine başladı

Kuruluşu gerçekleşen Millî İstihbarat Akademisi, 6 Ocak tarihi itibarıyla faaliyetlerine başladı.

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Millî İstihbarat Akademisi, 2024 yılı güz döneminde yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci almaya başlayacak. Üniversitelerin en az dört yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve başvuru şartlarını karşılayan herkes Akademi’deki lisansüstü programlara başvurabilecek. Akademi, üniversite yapılanması şeklinde faaliyet gösterecek ve dersler alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

Adaylar, Akademi bünyesinde açılacak istihbarat, güvenlik, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zekâ ile veri analitiği ve benzeri programlara başvuruda bulunabilecek.

Akademinin temel faaliyet alanlarından bir diğeri de bilimsel araştırmalar yapmak olacak. Eş güdümlü olarak Ar-Ge projeleri geliştirilecek ve yürütülecek. Türkiye’nin stratejik önceliklerini ve hedeflerini göz önünde bulundurarak istihbarat ve güvenlik alanlarında araştırmalar yapılması ve projeler üretilmesi, bu alanlarda çalışan akademisyenlerin ortak bir platformda buluşmasını sağlayacak nitelikte ulusal ve uluslararası düzeylerde çalıştay, seminer, konferans, kongre gibi organizasyonların düzenlenmesi hedefleniyor.

Milli İstihbarat Akademisi, Türkiye’yi ilgilendiren kritik konularda rapor, analiz gibi yayınlar yaparak kamuoyunu ve karar alıcıları bilgilendirmeyi ve farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor.

Millî İstihbarat Akademisi yürüttüğü eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetleri ile istihbarat ve güvenlik alanında bilimsel bilgi üreterek bu birikimi uluslararası literatüre aktarmayı ve bu süreçte Türkiye’de nitelikli ve dünya ile entegre bir istihbarat çalışmaları topluluğu oluşturmayı da planlıyor. Akademi aynı zamanda Türkiye’de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunmayı da hedefleri arasına koydu.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı ise Prof. Dr. Talha Köse oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Köse Sabancı Üniversitesi Uyuşmazlık Analizleri ve Çözümleri programından yüksek lisans derecesi aldı. Ayrıca George Mason Üniversitesi Çatışma Analizi ve Çözümü Enstitüsünden doktora derecesini alan Köse, George Mason Üniversitesi (ABD), Maastricht Üniversitesi (Hollanda) ve Marmara Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi. Köse, İstanbul Şehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinin kuruluş sürecinde görev aldı ve bölüm başkanlığı yaptı. SETA düşünce kuruluşunda Toplum Masası Direktörlüğü ve Brüksel Masası Direktörlüğü görevlerini yürüttü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev aldı. Talha Köse güncel olarak uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, barış inşası, Türk siyaseti, etnik ve mezhepsel kimlikler ve radikalleşme gibi konularda çalışmalar yürütmekte. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayımlanan çok sayıda bilimsel yayını bulunmakta. Köse, ayrıca bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası akademik projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldı.

Milli İstihbarat Akademisi; eğitim ve araştırma olmak üzere iki temel faaliyet alanına sahip olacak. Eğitim faaliyetleri enstitüler bünyesindeki programlar vasıtasıyla yürütülecek. Araştırma merkezleri ise bilimsel araştırma, çalıştay, sempozyum ve diğer akademik çalışmaların yürütüldüğü yapılar olarak faaliyetlerde bulunacak. Akademi bünyesinde sadece yüksek lisans ve doktora eğitimi verilecek.

Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren ilgili lisans programlarından mezun olan ve akademi başvuru şartlarını karşılayan herkes Akademi’de lisansüstü eğitim için başvurabilecek. Ayrıca enstitüler bünyesindeki programların kendine özgü ders müfredatları bulunuyor. Öğrenciler istihbarat kuramı ve tarihi, araştırma metodolojileri, istihbarat ve güvenlik çalışmalarında yöntem ve analiz gibi derslerin yanı sıra Batı felsefesi, İslam sanatı, sinema gibi vizyon derslerinden de seçim yapabilecek.

Adayların başvuru sürecinde ise ALES, dil puanı ve lisans derecesinin yanı sıra bir niyet mektubu yazması beklenecek. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü bilimsel sınavlara girecek. Eleştirel ve analitik düşünce yapısına sahip, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, çevresine duyarlı ve gerçek dünya meselelerine çözüm önerileri üzerinde düşünen adayların başvurusu hedefleniyor.

Başvuru takvimi ve süreci ise Nisan ayı içerisinde Akademi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Akademide yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler, diğer üniversitelerde olduğu gibi akademik tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmaya hak kazanacak. Mezun öğrenciler özel sektör, akademi ya da devlet kurumlarında çalışabilecek.

Akademi’nin ayrıca alınan diplomanın YÖK tanınırlığı da olacak. Tamamlanan tezler YÖK ulusal tez merkezinde yayınlanacak. Araştırma merkezleri istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, yapay zekâ, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel araştırma projeleri yürütecek. İlgili konularda çalıştaylar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel aktiviteler düzenlenecek ve araştırma ve diğer bilimsel faaliyet sonuçlarını raporlandırarak kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni araştırma alanları da kapsama alanına girecek.