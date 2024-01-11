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Nijerya'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'daki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Ulusal basında yer alan haberlere göre, sabah erkenden Katsina eyaletine bağlı Kukar Babangida köyüne silahlı kişiler saldırı düzenledi.

Aralarında köyün yetkilisinin de bulunduğu 10 kişi saldırıda yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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