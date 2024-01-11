Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında ülkemiz ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik etti.

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Emine Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun.

Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum.

Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun.

Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum.