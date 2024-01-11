31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan aranan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, motosikletli yunus timlerinin GBT kontrolü yaptığı esnada yakayı ele verdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, Yenişehir ilçesinde yapmış olduğu uygulamada durumundan şüphelenerek durdukları M.A.'ya (32) GBT sorgulaması yaptı. Sorgu sonucunda M.A.'nın; Kayseri, Konya ve Aksaray Ağır Ceza İlamat Masasınca “dolandırıcılık”, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masasınca “hırsızlık”, Diyarbakır Asliye Ceza İlamat Masasınca “basit yaralama” suçlarından, 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli M.A.'nın emniyette tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine sevk edileceği kaydedildi.