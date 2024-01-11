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Fenerbahçe'ye Crespo'dan kötü haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'ye Crespo'dan kötü haber

Fenerbahçe, ısınmada sakatlanarak maç kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, dün oynanan Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve  kadrodan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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