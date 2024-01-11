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Otoparktaki konteynerler alev aldı, yangın büyümeden söndürüldü

Otoparktaki konteynerler alev aldı, yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde otopark içerisinde bulunan konteynerler bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkın içerisinde bulunan eski konteynerler bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Çıkan dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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