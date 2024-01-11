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Karda mahsur kalan arıcılar 24 saat sonra kurtarıldı

Karda mahsur kalan arıcılar 24 saat sonra kurtarıldı

Bitlis’te yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan arıcılar, özel idaresi ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

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Bitlis merkeze bağlı Sarpkaya köyü mevkiinde arılarını almaya giden arıcılar, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye giden Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, mahsur kalan arıcıları 24 saat sonra kurtardı.
Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, mahsur kalan arıcıların kendilerine ulaştıklarını, bunun üzerine ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirtti. Kurtkan, “Bölgeye giden ekiplerimiz arıcıların araçlarının kardan ve tipiden dolayı mahsur kaldıklarını görünce hemen iş makinesi ile yolu açmaya çalıştı. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede 24 saat sonra yolu açan ekiplerimiz, arıcıları ve arılarını kurtardı” dedi.

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