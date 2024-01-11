Tekirdağ'da sokaklar buz pistine dönüştü

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar adeta buz pistine dönüşürken, sabah evden çıkarak işe giden vatandaşlar buz tutan sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

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Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı etkisini kaybederken, bu sabah güneş yüzünü gösterdi. Kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Hava soğukluğunun eksi 3 dereceye kadar indiği kentin sokakları adeta buz pistine dönüştü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar buzlu sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlar, "Kar yağışına hazırlık yakalandık sanırım. Yolların halini siz de görüyorsunuz. Buna önceden bir tedbir alınması lazımdı. Kuraklık için ise çok güzel bir çözüm oldu. Senelerden beri Tekirdağ’a böyle kar yağmıyordu, güzel oldu. Ara sokaklar çok kötü. Bir müdahale edilmesi lazım” dedi.