BIST 7.902
DOLAR 30,01
EURO 33,03
ALTIN 1.960,46
HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'da sokaklar buz pistine dönüştü

Tekirdağ'da sokaklar buz pistine dönüştü

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı sonrasında sokaklar adeta buz pistine dönüşürken, sabah evden çıkarak işe giden vatandaşlar buz tutan sokaklarda yürümekte güçlük çekti.

Abone ol

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı etkisini kaybederken, bu sabah güneş yüzünü gösterdi. Kar yağışının ardından şehir beyaza büründü. Hava soğukluğunun eksi 3 dereceye kadar indiği kentin sokakları adeta buz pistine dönüştü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar buzlu sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar, "Kar yağışına hazırlık yakalandık sanırım. Yolların halini siz de görüyorsunuz. Buna önceden bir tedbir alınması lazımdı. Kuraklık için ise çok güzel bir çözüm oldu. Senelerden beri Tekirdağ’a böyle kar yağmıyordu, güzel oldu. Ara sokaklar çok kötü. Bir müdahale edilmesi lazım” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de bomba paniği! İhbar üzerine pek çok okul boşaltıldı!
ABD'de bomba paniği! İhbar üzerine pek çok okul boşaltıldı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü
Türk fındığını Avrupa yiyor! Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık aldı!
Türk fındığını Avrupa yiyor! Almanya'ya 496 milyon dolarlık fındık aldı!
ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınavlarda "yapay zeka" kullanılacak!
ÖSYM Başkanı açıkladı: Sınavlarda "yapay zeka" kullanılacak!
TMSF'den "Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin" açıklama
TMSF'den "Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin" açıklama
Fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı!
Fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı!
Yalova, gemi ve yat ihracatında ilk sıraya yerleşti!
Yalova, gemi ve yat ihracatında ilk sıraya yerleşti!
2023'te yöresel hayvancılık işletmelerine 6,2 milyon lira destek verildi!
2023'te yöresel hayvancılık işletmelerine 6,2 milyon lira destek verildi!
Abartı egzozlu aracıyla yaptığı şov pahalıya patladı
Abartı egzozlu aracıyla yaptığı şov pahalıya patladı
Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
Dizi ve filmlerde işlenen doğru senaryolar organ bağışını artırıyor
DEM Parti'nin İstanbul adayı Başak Demirtaş mı oldu? Kulisler karıştı açıklama geldi
DEM Parti'nin İstanbul adayı Başak Demirtaş mı oldu? Kulisler karıştı açıklama geldi