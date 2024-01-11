DEM Parti'nin İstanbul adayı Başak Demirtaş mı oldu? Kulisler karıştı açıklama geldi

İstanbul’da AK Parti’nin Murat Kurum’un adaylığını duyurmasının ardından kulislerde konuşulan bir iddia kısa sürede gündem yarattı. DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları üzerine parti yetkililerinden açıklama geldi. DEM Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? İşte detaylar…

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Son yapılan anketlerde İstanbul’daki seçim sonuçlarında kilit parti olacağı görülen DEM Parti ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edildi.

Parti yetkilileri Demirtaş'ın aday olmayacağını net bir dille açıkladı. Demirtaş'ın Diyarbakır için isminin geçtiği ancak kendisinin belediye başkanlığı için bir başvurusunun olmadığı vurgulandı. Diyarbakır'daki adayın ise önseçim ile adaylık başvurusu yapanlar arasından seçileceği belirtildi.

“Tamamen yalan”

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Büyükşehirlerde aday belirleme süreci için Kent Konseyleri'nin kurulduğunu aktaran parti yetkilisi, "Kazan-kazan mantığında olduğumuzu açıklamıştık. Kendimiz kazanmadan kimseye kazandırmayacağız. Elbette muhalefet ile temaslarımız var. Ancak henüz netleşen bir durum yok. İktidar ile görüştüğümüz iddiaları ise tamamen yalan. Onlardan da bize bir görüşme talebi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Parti yetkilisi sadece İstanbul değil, Mersin, Ankara gibi önemli şehirler içinde muhalefetle temaslarının sürdüğünü belirtti.