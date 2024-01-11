TTB: Yaşadığımız nezle değil! Ölümcül Influenza ve KOVID salgını var

TTB, dün yaptığı basın açıklamasında; yaklaşık bir aydır devam eden İnfluenza, KOVID-19, RSV başta olmak üzere Adenovirüs, Rotavirüs gibi mevsimsel virüslerin önlem alınmadığı için daha ciddi sorunlara neden olduğuna dikkat çekildi. "Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül Influenza ve KOVID salgınıdır" ifadeleri kullanılan açıklamada; maske-mesafe-hijyen ve havalandırma önlemlerini uygulama çağrısı yapıldı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK), online yaptığı basın toplantısında solunum yolu hastalıklarına bağlı yaşanan salgın ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman’ın yayımladığı verileri işaret ederek, fazladan ölüm sayısının yeniden pandemi öncesi dönem ortalamasının üzerine çıktığını belirtti.

Maske-mesafe-hijyen

Bianet'te yer alan habere göre, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ise acil servislerin ve yoğun bakımların dolduğunu, randevuların aksadığını, bu durumun başka hastalıklar nedeniyle tedavi gereksinimi duyan insanları etkilediğini dile getirerek topluma maske-mesafe-hijyen-havalandırma önlemlerini uygulama çağrısı yaptı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Aydın Şirin de Adıyaman’da hasta sayısının arttığını, polikliniklerin dolduğunu, özellikle işyerlerinin ve okulların ciddi bulaş ortamlarına dönüştüğünü ifade etti.

TTB Aile Hekimliği Kol Başkanı Emrah Kırımlı, pandemi döneminde de bugünküne benzer dalgalar yaşandığını fakat alınan önlemlerle bu dalgaların geri çekilebildiğini, oysa bugün önlem alınmadığı için çok daha ciddi bir durum ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Açıklamayı yapan Sibel Uyan, Ülkemizde bir aya yakın süredir hız kesmeden süren İnfluenza, KOVID-19, RSV başta olmak üzere Adenovirüs, Rotavirüs gibi mevsimsel virüslerin kaynaklık ettiği salgının oldukça önemli bir toplumsal sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

Uyan, konuşmasına şöyle devam etti:

Salgını önleyici yöntemler tercih edilmeyince; hastane polikliniklerinde hastalar yığılmaya, yoğun bakımlarda hasta yatağı bulmada zorluklar yaşanmaya başlandı.

Hastaneler dolmuş durumda, servislerde yer bulunamıyor. Randevu almak imkansız. Hastane poliklinikleri için randevu bulamayan yurttaşlarımız acillere ve aile sağlığı merkezlerine akın ediyorlar.

Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül İnfluenza ve COVID salgınıdır

Son bir aydır gördüğümüz tabloda tüm okullar hastalıktan kırılıyor, işyerlerinde çalışanlar hastalıktan kırılıyor. Okullarda sınav dönemi olması, işyerlerinde ise çalışma şartları ve patron baskısı nedeniyle yurttaşlarımız istirahat edemiyor, çalışmaya, hasta hasta çalışmaya, işe ve okula bu şartlarda gitmeye ve kendileri ile birlikte okul ve işyerlerinde ya da toplu taşıma araçlarında çevrelerinde olan kişilere de salgını yaymaya devam ediyor.

Yaşadığımız bahar nezlesi değil, ölümcül İnfluenza ve COVID salgınıdır. Yaşadığımız salgın basit bir nezle değildir. Toplum ve sağlık çalışanları salgınla ilgili sürekli bilgilendirilmeli, koruyucu önlemler hatırlatılmalı, eğitimler yapılmalıdır. Sağlık kurumlarında maske takılması zorunludur."