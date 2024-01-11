BIST 7.908
DOLAR 30,01
EURO 32,99
ALTIN 1.960,69
HABER /  DÜNYA

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz!

Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine "her yönden" baskı yapıldığını belirterek, "Yine de Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya’yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa’da birinciyiz." dedi.

Abone ol

Putin, Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde katıldığı toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının faiz oranını zamanla düşüreceğine inandığını ifade eden Putin, "Merkez Bankasının bugünkü faiz oranının geçici olduğunu ve enflasyonla bağlantılı konular çözüldüğünde bunun değişeceğini düşünüyorum. Bankanın adımı genel olarak enflasyonla mücadeleye yönelik ve hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, yabancı ülkelerin Rusya’ya yönelik baskı yaptığına işaret ederek, "Öyle görünüyor ki her taraftan boğmaya çalışıyorlar ve baskı altındayız. Yine de Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya’yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa’da birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın satın alma gücü paritesine göre tüm Avrupa’yı geride bıraktığını belirten Putin, kişi başı milli gelir kısmında ise daha fazla çalışmaları gerektiğini, yapmaları gereken işleri olduğunu dile getirdi.

Putin, ülkede son dönemde gündemde olan yumurta fiyatlarındaki artışa da değinerek, yetkililerin artışa yönelik müdahalede geç kaldıklarını söyledi.

Rusya’daki yumurta üretiminin azalmadığını, tüketimin ise arttığını kaydeden Putin, "Halkın gelirleri ise biraz arttı ve daha fazla yumurta ve tavuk eti almaya başladı. (Yetkililer) İthalatı zamanında açmayı düşünmediler ve fiyatlar da arttı. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da özel hastanede yangın çıktı!
Batman'da özel hastanede yangın çıktı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Maltepe’de ruhsatsız silah ticareti operasyonu
Maltepe’de ruhsatsız silah ticareti operasyonu
Marmara’da başlayan kar yağışı ve fırtına balık fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı
Marmara’da başlayan kar yağışı ve fırtına balık fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde kayboldu
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı, kepçe kar içinde kayboldu
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin araç sürücülerine zorlu anlar yaşattı
Denizli’de yoğun sis ve kaygan zemin araç sürücülerine zorlu anlar yaşattı
Egeli ayakkabıcılar İtalya seferine çıkıyor!
Egeli ayakkabıcılar İtalya seferine çıkıyor!
Erzincan’da seralarda ocak ayında marul hasadı sürüyor
Erzincan’da seralarda ocak ayında marul hasadı sürüyor
Aliyev'den Erdoğan'a övgü: Arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur
Aliyev'den Erdoğan'a övgü: Arayacağım ilk kişi kardeşim Erdoğan olur
Gaziantep’te motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
Gaziantep’te motosiklet hırsızı 2 kişi tutuklandı
Depremzedeye gelen faturaya bakın! Geriye dönük kullanım bedeli talep edildi
Depremzedeye gelen faturaya bakın! Geriye dönük kullanım bedeli talep edildi
Adana'da tuhaf olay! Hem para istedi hem bıçaklayıp kaçtı!
Adana'da tuhaf olay! Hem para istedi hem bıçaklayıp kaçtı!