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Batman'da özel hastanede yangın çıktı!

Batman'da özel hastanede yangın çıktı!

Batman'da özel bir hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin 4. katında gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yeni doğan ve yoğun bakım servisinde bulunan hasta bebek ve çocuklar ambulanslarla başka hastanelere gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının, psikiyatri servisinde yatan M.C.Ç'nin kaldığı odayı ateşe vermesi üzerine çıktığı, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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