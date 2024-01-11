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Erzincan’da seralarda ocak ayında marul hasadı sürüyor

Erzincan’da seralarda ocak ayında marul hasadı sürüyor

Erzincan’da kış sezonunda seralarda marul hasadı devam ederken, Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Müdür Vekilimiz Saadettin Taşkesen ile birlikte marul üretimi yapılan seralarda incelemelerde bulundular.

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Merkeze bağlı Kilimli köyünde bulunan Alpay Davutoğlu’na ait 16 dekarlık serayı ziyaret Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, serada devam eden marul hasadı hakkında bilgi aldı. Kış sezonunda Erzincan’da bulunan seralarda üretimin devam etmesinin önemine değinen Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan’da sektörün daha da gelişmesi adına Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde yeni projelerin devam ettiğini kaydetti.

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