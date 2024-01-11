Çin, "Tienşing-1" test uydusunu fırlattı
Çin, "Tienşing-1" test uydularının ikincisini uzaya yolladı.Abone ol
Xinhua ajansının haberine göre "Tienşing-1 02" uydusu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Kuaicou-1A roketleriyle gerçekleştirilen 26'ncı başarılı taşıma görevi oldu.
Adı Çincede "gök hareketi" anlamına gelen test uydusunun, uzay çevresinin tespitine yönelik deneylerde kullanılacağı kaydedildi.
Tienşing-1 uydularının ilki, 22 Haziran 2022'de fırlatılmıştı.