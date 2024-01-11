BIST 7.874
DOLAR 29,98
EURO 33,06
ALTIN 1.961,23
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya olarak bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu o sırada olay yerinden geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı
İpsala Gümrük Kapısı’nda 8 düzensiz göçmen yakalandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
AK Parti yerel seçim beyannamesini ne zaman açıklayacak?
AK Parti yerel seçim beyannamesini ne zaman açıklayacak?
Trump: "Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı"
Trump: "Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı"
'Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu
'Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu
Erdoğan 20 ilde yeniden anket yaptırıyor! AK Parti'nin 8 maddelik seçim manifestosu belli oldu!
Erdoğan 20 ilde yeniden anket yaptırıyor! AK Parti'nin 8 maddelik seçim manifestosu belli oldu!
Muğla'da gece yarısı deprem oldu! AFAD'dan açıklama var...
Muğla'da gece yarısı deprem oldu! AFAD'dan açıklama var...
CHP 242 belediye başkan adayını açıkladı! Yılmaz Büyükerşen sürprizi yaşandı! İşte sıralı tam aday listesi..
CHP 242 belediye başkan adayını açıkladı! Yılmaz Büyükerşen sürprizi yaşandı! İşte sıralı tam aday listesi..
Yine CHP, yine olay! Parti Meclisi karıştı
Yine CHP, yine olay! Parti Meclisi karıştı
MHP'nin Beşiktaş adayı da belli oldu: Avukat Serkan Toper!
MHP'nin Beşiktaş adayı da belli oldu: Avukat Serkan Toper!
Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'da korkutan deprem!
CHP'nin 4 şehirdeki adayları belli oldu
CHP'nin 4 şehirdeki adayları belli oldu