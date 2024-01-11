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'Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu

'Efsane Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı oldu

Kamuoyunun ‘Süper Vali’ olarak tanıdığı merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını Tokat Milletvekili duyurdu.

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31 Mart yerel seçimleri yaklaştıkça aday sürprizleri de sıklaşmaya başladı. Tokat’ta MHP il Merkezinde Belediye Başkan adayı sürprizi yaşanıyor. MHP Tokat İl merkezinde Belediye Başkan adayı olarak eski Tokat valisi merhum Recep Yazıcıoğlunun oğlu iş insanı Mehmet Kemal Yazıoğlu’nun aday olduğu açıklandı. Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut yaptığı açıklamada;

"HAYIRLI OLSUN. Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek paylaşım gerçekleşti.

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