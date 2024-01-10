Murat Kurum: İstanbul'da duraklama dönemi bitecek

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Yerel seçimlerle ilgili görüşlerini paylaşan Kurum, "Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız." şeklinde konuştu.

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, sistemsizlik, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.

Genel seçimlerden bu yana hep sahadayız

Hiçbir kardeşim hiçbir annemiz hiçbir babamız yastığa başını koyduğunda huzursuz uyumasın. Güvenle, huzurla uyusun. Genel seçimlerden bu yana hep sahadayız."