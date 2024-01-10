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HABER /  POLİTİKA

İstanbul'oa İYİ Parti meclis üyesi, partisinden istifa etti

İstanbul'oa İYİ Parti meclis üyesi, partisinden istifa etti

İstanbul Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Enver Hamzaoğlu yaptığı açıklamada, "Gerek gördüğümde gerekçelerini daha sonra açıklamak üzere, İstanbul İl Kurucu üyesi olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti’den istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek yoluma şimdilik bağımsız olarak devam edeceğim. Başta il, ilçe ve teşkilatlarımız olmak üzere aynı yolda yürüdüğüm, birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, saygı ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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