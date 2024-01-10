BIST 7.872
DOLAR 29,97
EURO 32,82
ALTIN 1.955,96
HABER /  GÜNCEL

Bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu!

Bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu!

Isparta'da 5 Ocak günü ikamet ettiği evinden cuma namazına gitmek için çıkan Doğan Argun’dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise başvurmasıyla, 5 gündür aranan 80 yaşındaki yaşlı adam, ikamet ettiği Bağlar Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ölü bulundu. Argun'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere, Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Abone ol

Isparta’da 5 gündür kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Doğan Argun, dere yatağında ölü olarak bulundu. Bağlar Mahallesi’nde 5 Ocak günü ikamet ettiği evinden cuma namazına gitmek için çıkan Doğan Argun’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise başvurmasının ardından Doğan Argun’u arama çalışmaları başlatıldı.

Bugün saat 11.00 sıralarında Sav beldesine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda öldüğü belirlenen şahsın aranan Doğan Argun olduğu tespit edildi. Doğan Argun’un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Argun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan Doğan Argun’un ölü olarak bulunduğu dere yatağının ikamet ettiği Bağlar Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bozüyük'te kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları devam ediyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu
Brezilyalı kadın gezmek için geldiği Kapadokya'da Müslüman oldu
Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlıklarını tamamladı
İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatları başladı
İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatları başladı
Motosikletiyle palmiye ağacına çarpan 16 yaşındaki Harun'dan 2 gün sonra acı haber
Motosikletiyle palmiye ağacına çarpan 16 yaşındaki Harun'dan 2 gün sonra acı haber
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti!
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren kişi intihar etti!
Burdur'da bir haftada yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Burdur'da bir haftada yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
Murat Kurum'dan gazetecilere 'Marmaray' sözü
Murat Kurum'dan gazetecilere 'Marmaray' sözü
Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor
Urartulardan kalma mezar tarihe ışık tutuyor
Şüpheli şahsın evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi
Şüpheli şahsın evinde çok sayıda tabanca ve fişek ele geçirildi
Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak
Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak