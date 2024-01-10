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Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Galatasaray maçına hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, As Başkanlar Faruk Taşseten ile Arif Kaleli de takip etti. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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