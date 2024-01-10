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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Karabük'ün yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ederken, Keltepe Kayak Merkezinde sezon için hazırlıklar başladı.

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Şehrin 2 bin rakımıyla en yüksek bölgesi olan Keltepe ile birlikte Sarıçiçek Yaylası, Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürürken, Keltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kayak merkezinde incelemelerde bulundu. Güven, yeterli kar oranının yakalandığı taktirde 12 Ocak Cuma gününden itibaren mekanik sistemlerin ve tesisin aktif olarak kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Şuan kayak yapmak için yeterli kar oranının olmadığını vurgulayan Güven, "Meteorolojik verilere göre hafta sonu itibarıyla bölgemizde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Biz de 'Kayak Keltepe'de öğrenilir' sloganıyla Keltepe Kayak Merkezimize tüm spor severlerimizi, kayak severlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tesisimizde 5 tane pistimiz var. Teleski, telesiyej, baby-liftimiz, eğitim pistimiz, kafeteryamız ve kayak malzemeleri kiralama tesisiyle bölgemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek için ekip arkadaşlarımızla beraber hazırlıklarımızı son bir kontrol amaçlı kayak merkezimize geldik" dedi.

İyi bir kayak sezonu geçirmeyi umduklarını aktaran Güven, "Geçen yıl Ocak ayının ikinci haftası itibarıyla sezonun açılmasını planlamaktayken, 6 Şubat depremlerinden kaynaklı olarak tesisimizi kullanamamıştık. Ama bir önceki sezonda 25 binin üzerinde misafirimiz ağırlamıştık. Biz yine bu sene Batı Karadeniz Bölgesinden yakın illerimiz başta olmak üzere Zonguldak'tan, Bartın'dan, Kastamonu'dan, Ankara'dan birçok müşterimizi bekliyoruz. Tesisimizin hem mekanik sistemleri hem diğer alanlardaki fiyatlandırma politikası da bölgemizde ve bu standartlarda olan tesislere göre çok uygun fiyatta olacak" diye konuştu.

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