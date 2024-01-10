Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum:  "Halkın sesi, halkın gözüsünüz"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde kendisini takip eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile kültür merkezine gelen Kurum, gazetecilerle tokalaştı. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Kurum, onlarla sohbet etti.

Kurum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan gazetecileri anımsatarak, "Görevinin başındaki gazetecilerimize, kameramanlarımıza böyle bir muamele yapılmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

"Halkın sesi, halkın gözüsünüz"

Gazze'deki durumun ve gazetecilere yönelik zulmün son bulması temennisinde bulunan Kurum, şöyle devam etti:

"Yaptığınız iş çok kutsal, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yağmurda, çamurda, karda, kışta, soğukta ellerinizde kilolarca ağırlıktaki kameralarla, fotoğraf makineleriyle belki bazen itiliyorsunuz, bazen aşağılanıyorsunuz ama sizler bizim başımızın tacısınız. Bunu bilmenizi isterim. Halkın sesi, halkın gözüsünüz. Halkımıza da en doğru bilgileri aktaracak kişilersiniz. Tekrar Dünya Gazeteciler Günü'nüzü tebrik ediyorum. İnşallah uzun bir yola çıkacağız. Bu uzun yolda da sizlerle birlikte olacağız. Biz de kendimize, hayallerimize, İstanbul'umuza ilişkin projelerimizi, hedeflerimizi sizlerin aracılığıyla İstanbullu hemşehrilerimize ulaştıracağız."

Gazetecilerin taleplerini dinleyen Kurum, daha sonra Arısoy ve Kabaktepe ile basın mensuplarına salep ikram etti. Basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Kurum, merkezden ayrıldı.