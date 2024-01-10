Murat Kurum ismi açıklandıktan sonra ilk İstanbul anketi! Kilit DEM Parti ile Yeniden Refah'ın elinde

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde cevabı en çok merak edilen soru cevabını buldu. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat kurum oldu. Murat Kurum'un adaylığının resmen açıklanmasının ardından ilk İstanbul anketi ortaya çıktı. yöneylem Araştırma'nın anketinden bakın nasıl bir sonuç çıktı?

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İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti adayı Murat Kurum arasında geçecek. Murat kurum ismi açıklanmadan önce yapılan anketler artık geride kaldı. Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından yapılan ilk anket çıktı. İmamoğlu yaklaşık 6 puan önde gözüküyor...

Yöneylem Araştırma 7-9 Ocak 2024 tarihleri arasında CATI yöntemiyle İstanbul'da 39 ilçede 2 bin 400 kişi ile görüşerek "İBB seçiminde kime oy vereceksiniz" diye sordu. Araştırmanın hata payı +/-2 olarak duyuruldu.

İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu?

Yöneylem'in anketinde 31 Mart seçimlerinde oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 39.1 çıkarken, oyunu Murat Kurum'a vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 32.9 oldu. İstanbul'da kararsızlar yüzde 9.7 ile üçüncü büyük parti oldu.

Yeniden Refah ve DEM kilit parti!

Yöneylem anketine katılanların yüzde 4.8'i oyunu DEM Parti adayına, yüzde 3.6'sı Yeniden Refah Partisi adayına, yüzde 2.8'i ise İYİ Parti adayına oy vereceğini ifade etti. Yüzde 4 'oy kullanmayacağım' derken, diğer partilere oy vereceğini söyleyenler yüzde 2.9 oldu.