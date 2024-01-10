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Antalya'ya tatile gelen Rus kadın kayıplara karıştı! AFAD dahil her yerde aranıyor

Antalya'ya tatile gelen Rus kadın kayıplara karıştı! AFAD dahil her yerde aranıyor

ANTALYA'ya tatile gelen Rus kadın turist sırra kadem bastı. Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen Rus turist Nadezhda Yarygina’dan haber alamayan arkadaşı kayıp ihbarında bulundu. Genç kadının bulunması için AFAD ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

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Antalya’nın Kemer ilçesine tatile gelen Rus turist Nadezhda Yarygina ortadan kayboldu! Alınan bilgiye göre, Antalya’ya tatile gelmeye karar veren Nadezhda Yarygina (40), 31 Aralık günü şehre gelerek Kemer’in Kiriş köyündeki bir otele yerleşti.

8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gerekiyordu

8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD arama başlattı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandığı öğrenildi.

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