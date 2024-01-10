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Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giacomo Puccini'nin "La Boheme" operasını 13 Ocak'ta bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

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Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı yönetecek, başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek.

Konusu 1830'lu yıllarda geçen operanın dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Tek arayla sahnelenen 4 perdelik eserde, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

Paris'te geçen ve nakışçı kadın Mimi ile şair Rodolfo arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Rodolfo" rolünü İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Erdem Erdoğan, "Mimi" rolünü Sema Çavuşoğlu, "Marcello" rolünü Umut Tarık Akça, "Musetta" rolünü Meriç Karataş, "Colline" rolünü Engin Suna, "Schaunard" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Benoit" rolünü Baturalp Bilgili, "Alcindoro" rolünü Toygarhan Atuner, "Parpignol" rolünü Cüneyt İrfan Erdoğan, "Gümrük Çavuşu" rolünü Emre Aytekin ve Yalçın Ünsal canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 13 Ocak'ta kapalı gişe sahnelenecek "La Boheme" operası, saat 20.00'de başlayacak.

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