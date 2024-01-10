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Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı!

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle birçok mahallenin yolu kapanırken birçok araç ise yolda kaldı.

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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı sonrasında bazı bölgelerde yoğun tipi oluştu. Yoğun tipi sonrasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki birçok mahallenin yolu karla kapandı.

Kapanan ve tipinin yoğun olduğu yollarda birçok araç yollarda kaldı.
Rüzgarla beraber oluşan tipi etkisini sürdürüyor.

Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünün araçları, tipinin yoğun yaşandığı Hayrabolu ilçesi yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kar yağışı nedeniyle bazı caddelerde buzlanma meydana geldi. İlerlemekte güçlük çeken araçlar yolda kaldı.

Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kara yolları ve belediye ekipleri ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de caddelerde tuzlama çalışmaları yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

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