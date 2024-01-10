Kaçak malları araç lastiğine saklamışlar!

Ağrı’da, jandarma tarafından piyasa değeri 8 milyon TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personelince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalarda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan A.Ö. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ve çekiciye bağlı dorse şüphe üzerine X-ray cihazına alındı.

Kontrolden geçen aracın 2 lastiğinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine lastikler içerisine gizlenmiş 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 900 adet tıbbi ilaç, 805 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi ve bin 414 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan A.Ö. gözaltına alındı.