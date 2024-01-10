BIST 7.796
DOLAR 29,97
EURO 32,85
ALTIN 1.959,96
HABER /  GÜNCEL

Komşusunun arazide otlayan koyunlarını çaldı

Komşusunun arazide otlayan koyunlarını çaldı

Afyonkarahisar’da komşusunun koyunlarını çalan bir şahıs jandarma tarafından yakalanırken, çalınan 8 koyun sahibine teslim edildi.

Abone ol

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B., isimli şahıs arazide otlayan koyunlarının kaybolduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ve inceleme yapan ekipler koyunları aynı köyde yaşayan R.I., tarafından çalındığını tespit etti. Ardından şahsın ağılında yapılan aramada çalınan koyunlar bulundu. Olay sonrası R.I., gözaltına alınırken çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Meyve sebze kurutma tesisinde dört mevsim üretim var
Meyve sebze kurutma tesisinde dört mevsim üretim var
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Bahçeli'den Fatih Camisi imamının bıçaklanmasına sert tepki: Karanlık bağlantıları aydınlatılacak
Bahçeli'den Fatih Camisi imamının bıçaklanmasına sert tepki: Karanlık bağlantıları aydınlatılacak
Hatay’da evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Hatay’da evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Fransa'nın Eurovision temsilcisi La Zarra: İsrail yarışmadan men edilsin!
Fransa'nın Eurovision temsilcisi La Zarra: İsrail yarışmadan men edilsin!
Fransızların yüzde 52'si yeni başbakana güvenmiyor!
Fransızların yüzde 52'si yeni başbakana güvenmiyor!
Su içmeden yemek yiyemiyordu, ameliyatla sağlığına kavuştu!
Su içmeden yemek yiyemiyordu, ameliyatla sağlığına kavuştu!
"Yapay et" ve "böcek unu iddiası! Bakan İbrahim Yumaklı çok net konuştu: İzin verilmesi asla söz konusu değil
"Yapay et" ve "böcek unu iddiası! Bakan İbrahim Yumaklı çok net konuştu: İzin verilmesi asla söz konusu değil
Babacan, Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'i ve ona yumruk atan Ege Akersoy'u çaya davet etti
Babacan, Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'i ve ona yumruk atan Ege Akersoy'u çaya davet etti
AK Parti Elazığ'da kavga iddiası! 'Belediye Başkanı ile Milletvekili birbirine girdi'
AK Parti Elazığ'da kavga iddiası! 'Belediye Başkanı ile Milletvekili birbirine girdi'
Aksungur milli motor ile 42 saat uçtu 41 kere maşallah paylaşımı
Aksungur milli motor ile 42 saat uçtu 41 kere maşallah paylaşımı
Cepler bayram edecek! Banka duyurdu emekli promosyonu 15 bin TL oldu
Cepler bayram edecek! Banka duyurdu emekli promosyonu 15 bin TL oldu