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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Aksungur milli motor ile 42 saat uçtu 41 kere maşallah paylaşımı

Aksungur milli motor ile 42 saat uçtu 41 kere maşallah paylaşımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

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TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA bir ilki daha başardı. AKSUNGUR İHA bu sefer de TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor TEI-PD170 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından “41 kere maşallah” etiketiyle yapılan paylaşımda AKSUNGUR İHA’nın 41 saatlik uçuşundan kesitlere yer verildi.

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