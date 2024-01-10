Aksungur milli motor ile 42 saat uçtu 41 kere maşallah paylaşımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

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TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA bir ilki daha başardı. AKSUNGUR İHA bu sefer de TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor TEI-PD170 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından “41 kere maşallah” etiketiyle yapılan paylaşımda AKSUNGUR İHA’nın 41 saatlik uçuşundan kesitlere yer verildi.