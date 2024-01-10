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Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatıyor

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

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Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz.

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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