BIST 7.815
DOLAR 29,97
EURO 32,85
ALTIN 1.964,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken çatıdan otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken çatıdan otomobilin üzerine düştü

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek isterken 3 katlı binanın çatısından park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralanan 63 yaşındaki Mustafa Uslu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Hacıseyitali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin çatısında bulunan güneş enerjisinin antifrizini değiştirmek için çatıya çıkan Mustafa U. dengesini kaybederek cadde üzerinde belediyeye ait park halindeki otomobilin üzerine düştükten sonra yola savruldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mustafa U., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası park halindeki otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Hastanede tedavi altına Mustafa Uslu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
TOGG'un yeni modeli T10F ismi nasıl ortaya çıktı sırrı çözüldü piyasaya çıkacağı tarih belli oldu
Foto Galeri TOGG'un yeni modeli T10F ismi nasıl ortaya çıktı sırrı çözüldü piyasaya çıkacağı tarih belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
FOX dizisi Yabani'ye öyle biri geliyor ki tüm dengeler değişecek
FOX dizisi Yabani'ye öyle biri geliyor ki tüm dengeler değişecek
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Hakime uçarak saldıran sanık 4 yıla mahkum edildi!
Hakime uçarak saldıran sanık 4 yıla mahkum edildi!
Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Bolu'nun yükseklerinde kar yağışı: Kartalkaya'da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
Hyundai, Las Vegas'ta yeni şehir içi uçağını tanıttı!
Hyundai, Las Vegas'ta yeni şehir içi uçağını tanıttı!
Eskişehir'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düşmeye devam edecek
Eskişehir'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düşmeye devam edecek
Kim Jong-un'dan meydan okuma: Savaşa girmekten kaçmayacağız
Kim Jong-un'dan meydan okuma: Savaşa girmekten kaçmayacağız
5. kattan park halindeki aracın üzerine düştü
5. kattan park halindeki aracın üzerine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yıllar önce kocasıyla barışan kadından acı haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde yıllar önce kocasıyla barışan kadından acı haber
Şampiyon Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı günde 600 ok atışı
Şampiyon Mete Gazoz'un başarısının sırrı ortaya çıktı günde 600 ok atışı
Yerel seçimlerde promosyon harcamaları 10 milyar TL'yi aşacak!
Yerel seçimlerde promosyon harcamaları 10 milyar TL'yi aşacak!