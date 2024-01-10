Yerel seçimlerde promosyon harcamaları 10 milyar TL'yi aşacak!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri, bayrak, şapka, kalem ve anahtarlık başta olmak üzere promosyon ürünlerine yönelik talebi artırırken, yerel seçimlerin sektöre 10 milyar liradan fazla katkı sağlayacağı öngörülüyor.

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Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, promosyon sektörünün birçok ürün grubunda geniş portföye sahip olduğunu söyledi.

Seçim dönemlerinde, mevsim şartlarına göre farklı ürünlerin kullanıldığını dile getiren Yücetürk, "Özellikle bayrak ve şapka, seçimlerin vazgeçilmez ürünleridir. Seçimler, mart ayında olacağı için bu dönemde biraz daha yağmurluk ve kışlık ürünler de kullanılacaktır. Kalem, ajanda, çakmak, anahtarlık gibi ürünlerin de çok fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Plastik poşetlerin yerini, bez çantaların alacağını öngörüyoruz. Ayrıca, genç seçmene yönelik özel ürünler de kullanılacaktır." dedi.

Yücetürk, siyasi partilerin, son yıllarda ev hanımlarına yönelik ev gereçlerini de kullandığını belirterek, tepsi, bardak ve tabak gibi ürünlerin çok tercih edildiğini anlattı.

"Hedef kitleye yönelik promosyon ürünlerini daha fazla tercih edilecek"

Mehmet Yücetürk, sektörde şimdiden hareketliliğin başladığını, tüm partilerin adaylarının kesinleşmesinin ardından promosyon ürünlerine taleplerin daha çok artacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin 81 ili 900'ü aşkın ilçesi ve birçok beldesinde, muhtarları da işin içine kattığımızda birçok adayın yarıştığı bir süreçten bahsediyoruz. Yerel seçimlerin, sektördeki ticaret hacmine 10 milyar liranın üzerinde katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Asgari ücrete gelen zammın da etkisiyle artan maliyetlerimizi düşündüğümüzde, yerel seçimlerde sipariş bedelinin 10 milyar liranın üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Adaylar, reklam ve tanıtım ürünlerini ağırlık vereceklerdir. Televizyon ve gazetede maliyetler adayları zorlayabileceği için, hedef kitleye yönelik promosyon ürünlerini daha fazla tercih edeceklerini düşünüyoruz."

"Yerel seçimler nedeniyle iç talepte pozitif ayrışacağız"

Promosyon ve Matbaa Sanayici İş İnsanları Derneği (PROMASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz de promosyon sektörü açısından genel ve yerel seçimlerin yoğun ve hareketli geçen dönemler olduğunu belirterek, adayların kendilerini seçmene tanıtmak ve mesajlarını aktarmak için promosyon ürünlerini kampanyalarında yoğun şekilde kullandığını söyledi.

Karatemiz, "2024, genel olarak iç talebin yavaşlayacağı bir yıl olarak öngörülüyor. Promosyon ve tanıtım ürünleri sektörü olarak ise yılın ilk çeyreğindeki seçim hazırlık çalışmaları sebebiyle diğer sektörlerden pozitif olarak ayrışacağımızı düşünüyoruz. Seçim dönemleri sektörümüzün büyümesine çok önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Üretici firmaların talebe yönelik hazırlıklara başladığını kaydeden Karatemiz, şöyle devam etti:

"Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımız kapasitelerini doldurmaya başladı. Bununla beraber, asıl sipariş yoğunluklarının 10 gün içinde, adayların kesinleşmesi ile birlikte daha da artacağını söyleyebiliriz. Önceki seçim dönemlerini de göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapacak olursak, seçimden evvel son 1,5 aylık dönemde üretim kapasitelerimizi zorlamak durumunda kalıyoruz. Promosyon tekstil, promosyon ürün imalatçıları ve baskı firmalarımız 3 vardiya olarak siparişleri yetiştirmeye çalışacak."

Promosyon ve tanıtım ürünlerinde sektör büyüklüğünün 6 milyar dolar olması bekleniyor

Ömer Karatemiz, dernek olarak yerli üretim noktasındaki çalışmalarına değinerek, tüm üyelerini en az bir ürünü ithal etmek yerine Türkiye üretme noktasında teşvik ettiklerini anlattı.

Karatemiz, "İthal ürünlerin, ülkemizde üretilmesi için bir seferberlik başlatmayı amaçlıyoruz. Yurt dışı pazarlara yönelik çalışmalarımızda ilgili ihracatçı birliklerimiz ile işbirliğini artırarak, yurt dışı fuar, ticari heyet, sektörel inceleme heyetleri ve satın alma heyetleri organizasyonlarını artırmayı planlıyoruz. ABD, Meksika, Romanya ve Çekya hedef pazar olarak belirlediğimiz ülkeler." şeklinde konuştu.

Karatemiz, bu yıl promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün toplam büyüklüğünün yaklaşık 6 milyar dolar civarında olmasını beklediklerini ifade ederek, yerel seçimin toplam yıllık iş ve üretim hacmine katkısına işaret etti.