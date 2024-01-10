BIST 7.731
DOLAR 29,97
EURO 32,82
ALTIN 1.957,04
HABER /  DÜNYA

Hamas lideri Haniye, Müslüman devletleri Gazze'ye silah sağlamaya çağırdı

Hamas lideri Haniye, Müslüman devletleri Gazze'ye silah sağlamaya çağırdı

Hamas lideri İsmail Haniye, "Dünya ülkelerinin işgale (İsrail'e) silah akıttığını görüyoruz. (Müslüman devletlerin) direnişi silahla destekleme zamanı geldi." dedi.

Abone ol

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail ile devam eden çatışmalarda Müslüman devletleri kendilerine silah sağlamaya çağırdı. 

Haniye, örgütün İsrail ile savaşının "sadece Filistin halkının savaşı olmadığını" söyledi.

Doha'da düzenlenen bir konferansta konuşan Haniye, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 100 gün süren savaşta, "hiçbir hedefine ulaşamadığını" kaydetti. 

Haniye, "Dünya ülkelerinin işgale (İsrail'e) silah akıttığını görüyoruz. (Müslüman devletlerin) direnişi silahla destekleme zamanı geldi, çünkü bu sadece Filistin halkının savaşı değil." diye konuştu. 

Haniye, Tel Aviv'in sadece "tüm bu katliamları gerçekleştirdikten sonra kanlı, cani yüzünü tüm dünyaya göstermeyi başardığını" ifade etti.

İsmail Haniye, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının "Filistin davasını marjinalleştirme girişiminin ardından geldiğini" savundu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Lüks aracın kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza oldu: 1 yaralı
Lüks aracın kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza oldu: 1 yaralı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Kozmetik ürünlerde "glüten" uyarısı!
Kozmetik ürünlerde "glüten" uyarısı!
27 yaşındaki genç yem karma makinesine düşürek öldü!
27 yaşındaki genç yem karma makinesine düşürek öldü!
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindi! Bakan Mehmet Şimşek detayları açıkladı
Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya gelindi! Bakan Mehmet Şimşek detayları açıkladı
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu
Bursa'da "Sıfır Atık Projesi"yle 1433 ağaç kesilmekten kurtarıldı!
Bursa'da "Sıfır Atık Projesi"yle 1433 ağaç kesilmekten kurtarıldı!
Tekirdağ'da yoğun kar tipiyle sürüyor: Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
Tekirdağ'da yoğun kar tipiyle sürüyor: Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna talip oldu
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna talip oldu
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı!
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,49 arttı!
Kadınlarda serviks kanserinin riskleri
Kadınlarda serviks kanserinin riskleri