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Lüks aracın kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza oldu: 1 yaralı

Lüks aracın kontrolden çıkmasıyla zincirleme kaza oldu: 1 yaralı

Bakırköy’de, kontrolden çıkan lüks aracın park ve hareket halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Bakırköy Ataköy Rauf Orbay Caddesi yan yolda Zeytinburnu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre seyir halinde olan Gökhan Koçyiğit idaresindeki 34 HNR 71 plakalı cip, kontrolden çıkarak park halindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi, seyir halinde olan başka bir otomobile çarparken, cip ise, savrularak park halindeki 2 araca daha çarparak durabildi.

Kaza sırasında araçta bulunan ticari taksi sürücüsü Zafer K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı. İlk müdahalenin ardından yaralı taksi sürücüsü Zafer K., hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar alan 5 araç ise, çekici yardımıyla kaldırıldı. Cip sürücüsü Koçyiğit ise, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

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