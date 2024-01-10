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Dilan Polat 11 gündür cezaevinde yoktu! Fatih Portakal sordu: 'Birileri yardım mı ediyor?'

Dilan Polat 11 gündür cezaevinde yoktu! Fatih Portakal sordu: 'Birileri yardım mı ediyor?'

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat'ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığı ve bu haberin ortaya çıkmasıyla birlikte cezaevine geri gönderildiği ortaya çıktı. Fatih Portakal ise canlı yayında üzerine basa basa bu soruyu sordu! 'Birileri yardım mı ediyor?'

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. 

Dilan Polat’ın avukatı, müvekkilinin ilaçlarının yeniden düzenlendiğini ve biraz dinlendikten sonra cezaevine geri döndüğünü söyledi. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, "Bazıları fazla dozajlı onlar ayarlandı. 1-2 ilaç eksiltildi, 1-2 ilaç eklendi. Şuan çok iyi olduğu için Silivri Cezaevine gönderildi" ifadelerini kullandı.

'Birileri yardım mı ediyor?'

Fatih Portakal ise tüm bu gelişmelerin ardından canlı yayında sordu. Portakal, 'Bir yolunu bulmuş ki oraya gitmiş. Birileri yardım mı ediyor?' ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal ayrıca, 'Dilan Polat'ın savcısı vardı Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma başlattı. Gökalp bey Erzurum'a gönderilmişti. Neden HSK bir soruşturma açtı derseniz, Gökalp Kökçü Whatsapp ağı kurup bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Ayrıca FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketenci hakkında verdiği takipsizlik kararından dolayı Savcı Gökalp Kökçü hakkında soruşturma açılmasına karar verildi' dedi.

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