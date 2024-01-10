BIST 7.738
DOLAR 29,97
EURO 32,80
ALTIN 1.951,94
HABER /  GÜNCEL

8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan takip sonrası bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 15 ay 7 gün hapis cezası ile aranan M.Ö. (46) isimli şahıs Karayokuş köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eğlence mekanı önündeki pompalı saldırgan tutuklandı
Eğlence mekanı önündeki pompalı saldırgan tutuklandı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
BUDO'nun bugünkü seferleri iptal
BUDO'nun bugünkü seferleri iptal
Kütahya beyaza büründü
Kütahya beyaza büründü
Kendini "polis" olarak tanıttı, 2 motosikleti çaldı!
Kendini "polis" olarak tanıttı, 2 motosikleti çaldı!
İstanbul’da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı
İstanbul’da sosyete dünyasına uyuşturucu satan avukat suçüstü yakalandı
Kamyon şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü!
Kamyon şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirerek öldü!
Yanan minibüs kullanılmaz hale geldi
Yanan minibüs kullanılmaz hale geldi
İYİ Parti'de yeni istifalar! "Varsa yoksa CHP’yi eleştiriyorsunuz"
İYİ Parti'de yeni istifalar! "Varsa yoksa CHP’yi eleştiriyorsunuz"
Fatih Camisi imamını bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira!
Fatih Camisi imamını bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. turda!
Polis şüphelileri yataklarından aldı
Polis şüphelileri yataklarından aldı