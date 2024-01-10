İsrail'i Hizbullah korkusu sardı! Hastanelere talimat: Binlerce yarılı için hazır olun...
İSRAİL'in Gazze'deki soykırımı devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması üzerine, ülkenin kuzeyindeki hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdiği bildirildi. İsrail Ordusu, Gazze'deki patlamada ölen 6 İsrail askerinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Abone ol
İsrail soykırımı altındaki Gazze'den ve Lübnan sınırından dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'deki patlamada 6 askerini kaybeden İsrail bir kez daha dost ateşi skandalı ile karşı karşıya kaldı. Ülke basını ölümlerin İsrail tankının yol açtığı patlama nedeniyle yaşandığını yazdı. IDF'de ilk bulguların bunu gösterdiğini kabul etti. İsrail Sağlık Bakanlığı, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin nedeniyle hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdi.
İsrail askerlerine patlayıcı götürüyordu
İsrail medyasının yayınladığı yeni ayrıntılara göre, İsrail'in açtığı ateş, Salı günü el-Burei'de altı IDF askerinin ölümüne yol açan terör tünelindeki patlamaya neden oldu. Söz konusu haberlere göre, bir kamyon, Gazze'nin merkezindeki El Bureij'de IDF tarafından açığa çıkarılan Hamas roket üretim fabrikasının yakınında faaliyet gösteren askerlere patlayıcı madde taşıyordu.
İsrail tankının açtığı ateşte öldüler
İsrail güçleri bunu Hamas'ın üretim tesisinin bazı kısımlarını patlatmak ve yok etmek için kullanacaktı. Altı askerin öldüğü ve çok sayıda askerin yaralandığı olay, bir İsrail tankının Şeridi boyunca yapılan operasyonlar sırasında şüpheli terör hedefi olarak tanımladığı yere ateş açması sonrasında meydana geldi.
IDF kendi askerlerini öldürdüğünü itiraf etti
Tank, biri hedefine isabet eden, diğeri elektrik direğine düşen iki mermi ateşleyerek planlanandan yaklaşık otuz dakika önce bir patlamaya neden oldu ve askerleri öldürdü. IDF'nin patlamayla ilgili ilk araştırmasına göre, tünel sistemindeki erken patlamaya tank bombardımanı neden oldu. İsrail ordusu dost ateşi ve kazalar nedeniyle onlarca askerini kaybetti.
Hizbullah korkusu: Binlerce yaralı için...
İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması üzerine, ülkenin kuzeyindeki hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdiği bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı, son günlerde ülkenin kuzey kesimde gerilimin artması üzerine hastanelere binlerce yaralıyı kabul etmeye hazırlanma talimatı verdi.
"Issız ada moduna" geçmeye hazır olun
Ülkenin kuzeyinde yer alan Safed'deki Ziv Hastanesi ve Nehariya'daki Celile Tıp Merkezinden de "ıssız ada moduna", yani günlerce tıbbi malzeme, ilaç ve yiyecek olmadan kalma ihtimaline karşı hazırlık yapmasını isteyen bakanlık ayrıca kuzeydeki hastanelerden birkaç saat içinde acil durum moduna geçebilmeleri ve gerekirse yaralıların yalnızca sığınaklarda kabul edilmesini sağlamak için yüzde 50 doluluk oranını korumalarını talep etti.
Tüm hastanelere talimat verildi
İsrail Sağlık Bakanlığı ayrıca sağlık personelinin yaralandığı veya yedek hizmete katılmak zorunda kaldığı bir duruma karşı hazırlık yapıyor ve bu nedenle yurt dışından yedek doktor ayarlıyor. İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar Siman Tov da İsrail'deki tüm hastanelere, talep edilmesi halinde 24 saat içinde acil durum moduna geçebilecek şekilde hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Buna göre hastaneler zorunlu hallerde barınaklara taşınacak, taburcu edilebilecek hastalar taburcu edilecek ve çok sayıda yaralıyı kabul etmeye hazırlanacak.
Dünyanın farklı yerlerinde "gönüllü olarak İsrail'e yardım etme isteklerini dile getiren" yaklaşık 7 bin Yahudi doktor var ve gerekirse yardım için İsrail'e gelmeleri istenecek. İsrail'in 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi, 8 Ocak'ta da Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hasan Tavil'i suikastle öldürmesi üzerine İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar arttı.