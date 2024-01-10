İsrail'i Hizbullah korkusu sardı! Hastanelere talimat: Binlerce yarılı için hazır olun...

İSRAİL'in Gazze'deki soykırımı devam ederken bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin giderek artması üzerine, ülkenin kuzeyindeki hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdiği bildirildi. İsrail Ordusu, Gazze'deki patlamada ölen 6 İsrail askerinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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İsrail soykırımı altındaki Gazze'den ve Lübnan sınırından dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Gazze'deki patlamada 6 askerini kaybeden İsrail bir kez daha dost ateşi skandalı ile karşı karşıya kaldı. Ülke basını ölümlerin İsrail tankının yol açtığı patlama nedeniyle yaşandığını yazdı. IDF'de ilk bulguların bunu gösterdiğini kabul etti. İsrail Sağlık Bakanlığı, Lübnan'daki Hizbullah ile gerilimin nedeniyle hastanelere binlerce yaralıyı barındırmaya hazırlanmaları talimatı verdi.

İsrail askerlerine patlayıcı götürüyordu

İsrail medyasının yayınladığı yeni ayrıntılara göre, İsrail'in açtığı ateş, Salı günü el-Burei'de altı IDF askerinin ölümüne yol açan terör tünelindeki patlamaya neden oldu. Söz konusu haberlere göre, bir kamyon, Gazze'nin merkezindeki El Bureij'de IDF tarafından açığa çıkarılan Hamas roket üretim fabrikasının yakınında faaliyet gösteren askerlere patlayıcı madde taşıyordu.

İsrail tankının açtığı ateşte öldüler

İsrail güçleri bunu Hamas'ın üretim tesisinin bazı kısımlarını patlatmak ve yok etmek için kullanacaktı. Altı askerin öldüğü ve çok sayıda askerin yaralandığı olay, bir İsrail tankının Şeridi boyunca yapılan operasyonlar sırasında şüpheli terör hedefi olarak tanımladığı yere ateş açması sonrasında meydana geldi.

IDF kendi askerlerini öldürdüğünü itiraf etti

Tank, biri hedefine isabet eden, diğeri elektrik direğine düşen iki mermi ateşleyerek planlanandan yaklaşık otuz dakika önce bir patlamaya neden oldu ve askerleri öldürdü. IDF'nin patlamayla ilgili ilk araştırmasına göre, tünel sistemindeki erken patlamaya tank bombardımanı neden oldu. İsrail ordusu dost ateşi ve kazalar nedeniyle onlarca askerini kaybetti.