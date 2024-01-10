İsrail lobisi ABD'nin saygın üniversitelerini nasıl dize getirdi? Fehmi Koru yazdı

Fehmi Koru, Gazze'deki katliamı protesto eden ABD'nin önde gelen üç üniversite rektörünü pes ettiren İsrail lobisinin çalışmalarını yazdı.

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Gazze'de 25 bini aşkının katledilmesini protesto eden ABD'nin saygın üniversiteleri ABD'ye hakim olan İsrail lobisinin intikamcı yüzüyle tanıştı.

İsrail'i protestolara ev sahipliği yapan Harvard Üniversitesi, Philadelphia Üniversitesi (UPENN) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) rektörleri istifa etmek zorunda kaldı.

Akıl almaz kampanya

Yazar Fehmi Koru, bugünkü yazısında lobini baskısıyla yürütülen karalama kampanyasına ilişkin ayrıntılar aktardı. Harvard Üniversitesi'nin sonunda baskılara boyun eğdiğini belirten Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Eğdi, çünkü Lobi’nin etkisi altındaki -başta Wall Street Journal olmak üzere- medya organları ile Lobi ile irtibatlı büyük bağışçılar, Gay’e karşı akıl almaz bir kampanya yürüttüler.

Yalnızca İsrail karşıtlığı ve anti-Semitizm ile suçlamakla da yetinmediler, kadın hocanın doktora tezi ve yayınlarında fikir hırsızlığı yaptığını da ileri sürdüler…

Çok merak ettim, hangi kitabı ve makalesinde kimden hırsızlık yaptığını öğrenmeye çalıştım; kanıt gösterenlerle karşılaşmadım.

Daha da ilginci, rektör Gay’e karşı kampanyayı yürüten kadronun lideri konumundaki milyarder finans uzmanı Bill Ackman’ın Harvard mezunu ve doktorasını da Harvard’da yapmış olan eşi Neri Oxman tam anlamıyla bir fikir hırsızıymış…

MIT’in bir bölümünde on yıl öğretim üyeliği yapmış Oxman, daha sonra Bill ile evlenince kendisi de finans alanına ilgi duymuş. Business Insider dergisi son sayısında onun adıyla yayımlanmış eski makaleleri tarayıp hırsızlığını kanıtlıyor…

Oxman sonunda şimdi adı X olan Twitter üzerinden “Hatalarımdan pişmanım, herkesten özür dilerim” demek zorunda kaldı.

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı