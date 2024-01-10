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Gümrük kaçağı elektronik sigaralar ile tütün ele geçirildi

Gümrük kaçağı elektronik sigaralar ile tütün ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 86 adet elektronik sigara ile 96 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Mezitli ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edildi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalanırken, iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 86 adet elektronik sigara ile 96 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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