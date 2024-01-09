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İlhan Palut: Bu kadar kötü defans yaparsanız bedel ödersiniz

İlhan Palut: Bu kadar kötü defans yaparsanız bedel ödersiniz

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Rizespor, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu.

Mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İstatistikler sürekliliği sağlayabildiğiniz zaman önemli. 7 maçtır yenilmiyorduk ama boş bulunduğunuzda 4 de yersiniz, fazlasını da yersiniz. Defansif olarak baktığımızda son derece kötü ikili mücadele gösterdik. Rakibin driblinglerini engelleyemedik" dedi.

"Bu kadar kötü defans yaparsanız bedel ödersiniz"

Kötü savunma yaptıklarına değinen 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Şok goller oldu, ilk 2 gol. İkinci yarı bir şeyler yapabilir miyiz derken bir gol daha yedik. VAR'dan dönen gol bir kıvılcım olabilirdi ama olmadı. Bu kadar kötü defans yaparsanız, iyi durumda olmasa da Beşiktaş'a karşı bedel ödersiniz" sözlerini sarf etti.

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