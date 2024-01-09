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Kahramanmaraş'ta 4.1'lik korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1'lik korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki büyük depremle sarsıldı..

11 ilde büyük yıkıma ve 50 bini aşkın can kaybına neden olan depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen depremler sonrası ülke genelinde yaşanan her deprem büyük korkuya neden oluyor.

Asrın felaketinin merkezi Kahramanmaraş yeniden sallandı.

AFAD, Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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