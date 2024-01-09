Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in erteleme haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesin yazdırdı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Pendikspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.
Antalyaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkarırken, Pendikspor 15 puanda kaldı.
Pendikspor geleecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.