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Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti

Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in erteleme haftasında Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesin yazdırdı.

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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Pendikspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Konuk ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 19. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 28'e çıkarırken, Pendikspor 15 puanda kaldı.

Pendikspor geleecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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