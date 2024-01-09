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Adanaspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adanaspor 3 futbolcuyla yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Serhat Kot, Batuhan Yılmaz ve Mutlu Aksu Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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