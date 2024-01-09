Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul yolu 3'üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında bir kamyon şüphe üzerine durduruldu.



Kamyonun kasasında yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla kamyonetteki S.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 59 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.