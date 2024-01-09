BIST 7.745
DOLAR 29,94
EURO 32,80
ALTIN 1.958,84
HABER /  GÜNCEL

Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı

Şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul yolu 3'üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında bir kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla kamyonetteki S.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 59 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Uzman astrolog, ayın hallerine göre güzelliğin sırlarını anlattı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Balkonda kanlar içerisinde ölü bulundu! Görgü tanıkları konuştu
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin istifa etti
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ortadoğu'ya İsrail'i koruma ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Ortadoğu'ya İsrail'i koruma ziyareti
Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor
Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaş 30 saattir aranıyor
Sarıkamış’ta köy yoluna çığ düştü
Sarıkamış’ta köy yoluna çığ düştü
Kayıp iş adamının cesedi Samos’ta bulundu
Kayıp iş adamının cesedi Samos’ta bulundu
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! AK Parti son anda toplantıyı erteletti
Yeniden Refah Partisi Ankara ve İstanbul'da aday çıkaracak iddiası! AK Parti son anda toplantıyı erteletti
Kar yağmaması besicilere tasarruf sağlıyor
Kar yağmaması besicilere tasarruf sağlıyor