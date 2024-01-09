Azerbaycan'da yapılacak erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 adayın ismi kesinleşti

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu, 7 Şubat'ta yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi için başvuran 4 kişinin adaylığını daha onayladı. Böylece seçimde 7 adayın yarışacağı kesinlik kazandı.

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Daha önce Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen İlham Aliyev'in, bağımsız aday Zahid Oruç ile partisi tarafından aday gösterilen Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev'in adaylığını onaylayan Kurulda, bugün adayların tescili hususunda son toplantı yapıldı.

Kurul, partileri tarafından aday gösterilen Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev ve Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız aday Fuat Aliyev'in adaylığını onayladı.

Seçim için 17 kişi başvuru yaparken, Kurul bu adaylardan 10'unun başvurusunu gerekli evrakları teslim etmedikleri gerekçesiyle onaylamadı. Böylece seçimde 7 adayın yarışacağı kesinlik kazandı.

Cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.

Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanı seçimi öne alınmıştı.