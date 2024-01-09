Yerel seçim için 5 partiye 6.7 milyar lira yardım ödenecek! Hangi parti ne kadar yardım alacak?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi siyasi partilerin kasası Hazine yardımı ile dolacak. Kanun gereği 5 siyasi partiye6 milyar 682 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. AK Parti, CHP, MHP, DEM ve İYİ Parti Hazine yardımı alacak partiler olurken e yüksek yardımı AK Parti, en az yardımı İYİ Parti alacak.

Abone ol

31 Mart Yerel Seçimleri için partiler yoğun bir şekilde aday belirleme çalışmalarını sürdürürken, adaylığı kesinleşenler kampanyaya başladı. Yerel seçimlerde 5 siyasi partinin seçim kampanyası için harcayacağı para ise Hazine’den karşılanacak. Siyasi Partiler Kanunu’na göre Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın iki katı, milletvekili seçimi yıllarında ise üç katı olarak uygulanıyor.

Hangi partiler seçim yardımı alacak?

14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti olmak üzere beş siyasi parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini Aralık ayı başında açıklamasından 10 gün sonra da beş siyasi partiye Hazine yardımının Ocak ayı içerisinde ödenecek tutarı kadar ödeme yapıldı.

Bu yıl hangi parti kaç TL yardım aldı?

2024 yılı bütçesine göre, AK Parti 1 milyar 329 milyon lira, CHP 946 milyon lira, MHP 376 milyon lira, İYİ Parti 361 milyon lira ve DEM Parti ise 329 milyon lira Hazine yardımı aldı. Hazine yardımının Aralık ayında ödenen bölümü toplam 3 milyar 341 milyon lirayı bulurken bu siyasi partiler Hazine yardımının ikinci bölümünü ise ocak ayı sonuna kadar alacak. Ocak ayında da yine beş siyasi parti, Aralık ayında olduğu gibi toplam 3 milyar 341 milyon lira Hazine yardımı alacak.

6 milyar 682 milyon lira daha alacaklar

Yerel seçimler nedeniyle AK Parti toplam 2 milyar 658 milyon lira ile Hazine yardımında aslan payını almış olacak. CHP’ye ödenecek toplam miktar 1 milyar 892 milyon lira, MHP’ye ödenecek Hazine yardımı tutarı 752 milyon lira, İYİ Parti’ye ödenecek Hazine yardımı tutarı 722 milyon lira ve DEM Parti’ye ödenecek Hazine yardımı tutarı da 658 milyon lirayı bulacak. Böylelikle Hazine yardımında toplam tutar 6 milyar 682 milyon liraya ulaşacak.

YRP yardımı kıl payı kaçırmıştı

Siyasi Partiler Kanunu’na göre barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük Hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılıyor. Yeniden Refah Partisi yüzde 2.80’de kaldığı için bu şekilde yapılacak Hazine yardımını kıl payı kaçırmıştı. YRP 0.20 puan daha oy alsaydı Hazine’den, toplam 209 milyon lira yardım alabilecekti.