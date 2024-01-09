APP plakası olan sürücüler yandı.. Karekodlu plaka yürürlüğe girdi

Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren bir plaka düzenlemesi yılbaşından itibaren hayata geçirildi. Sahte plakaların üretimini engellemek adına, yeni tescil edilen veya plakasını yenileyen kişilere karekodlu plakalar sunulacak. Ayrıca otomobilinde APP plaka kullananlar ise ceza ile karşı karşıya kalacak

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Araç sahiplerini ilgilendiren yeni plaka düzenlemesi yılbaşından itibaren yürürlüğe girdi. Sahte plakaların önüne geçmek amacıyla, tescil işlemi yapan ya da plakasını yenileyen kişilere karekodlu plakalar verilmeye başlandı.

Yeni uygulamada, il kodu ile harf grubu arasına karekod yerleştirilerek plakalara ek bir özellik getirildi. İlk tescil, plaka değişikliği veya yenileme durumlarında, bu özelliği isteyenler ücret karşılığında karekodlu plakalarını temin edebilecekler.

Sahte plaka üretimini engellemek ve illegal faaliyetleri önlemek amacıyla, merdiven altı üreticilerin yaptığı sahte plakaların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu durum, sahte plaka kullanımıyla birlikte hırsızlık, araç satışlarında sahtecilik gibi yasadışı eylemlerin önüne geçmeyi amaçlıyor. Sahte plakaların varlığı, gerçek plaka sahiplerinin de mağduriyet yaşamasına ve uzun süreli hukuk mücadelelerine neden olabiliyor.

APP Plaka kullanan yandı

APP plaka satıcıları, plakaların yasal olduğunu ve devlet tarafından mühürlendiğini iddia ederek yasa dışı bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. APP plaka kullanan, satan veya üretenler yasadışı bir suç işlemiş oluyorlar ve bu durum, araçların trafikten men edilmesine kadar varan sonuçlara yol açabilir.

Eğer APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz.

Sahte plaka kullanma cezası 32.170 lira olarak belirlendi ve resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşılabilir.

Hangi plakalara karekod uygulanacak?

Karekodlu plakalar, ilk tescillerde, kaybolan plakalar, hasarlı plakalar veya muayeneden geçemeyen plakaların yerine yenilenerek sahiplerine teslim edilecek. Mevcut plakalarda bir değişiklik yapılmayacak ve aynı plakalar kullanılmaya devam edilecek.

Karekodda neler olacak?

Karekod, plakanın il kodu ile harf grubu arasına, yatay bir şekilde 15x15 mm ebadında ve 12 haneli seri numarası olarak işlenecek. Bu karekod, yetkili emniyet mensupları ve jandarma tarafından kontrol edilerek gerekli bilgilere hızlıca erişilebilecek.